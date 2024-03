Furti in Valle Caudina, Rubano: "Colloquio con Piantedosi: serve segnale forte" "Va riportata sicurezza: a breve incontrerò anche Prefetto e Questore"

“Apprendo con grande rammarico e sincero dolore dell’ondata di criminalità che sta affliggendo non solo la città di Sant’Agata de Goti, ma anche altre aree del Sannio, in particolar modo con reiterati furti nelle abitazioni private che in qualche circostanza sono sfociati in deprecabili e pericolosi atti di violenza che hanno colpito inermi famiglie.

E’ una incresciosa situazione che va arginata e debellata. Va riportata sicurezza e quindi va fatta sentire forte la presenza dello Stato sul territorio. Per questa ragione nella giornata di ieri ho avuto un colloquio con il Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi chiedendo che sia dato un ulteriore segnale forte di presenza dello Stato a tutte le aree interessate da questa ondata di criminalità e violenza. A breve incontrerò anche il Prefetto Carlo Torlontano ed il Questore Giovanni Nunzio Trabunella” così in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano, Capogruppo Forza Italia Commissione Ecomafie.