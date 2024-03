Mastella: "Col Pd pazienza in esaurimento: non stiamo con chi ci fa guerra" "Per le Europee faremo le nostre scelte in base alla nostra matrice identitaria"

"Con il Pd la pazienza politica è in via di esaurimento, così non va: non possiamo stare con chi pratica un odio sordo contro di me che si riverbera sulla mia comunità politica, non possiamo stare con chi ci soffia l'assessore regionale e poi i consiglieri regionali eletti dal nostro popolo con i nostri voti, praticando una forma esecrabile di ladrocinio politico: il Pd ha preso i nostri voti e poi ci fa la guerra, più violentemente - in molti casi - della Destra che però non ha preso i nostri voti", così il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella a Benevento durante l'assemblea cittadina che si è svolta all'Università Giustino Fortunato.

"Per le Europee faremo le nostre scelte, in base alle nostra matrice identitaria", ha proseguito Mastella.

Sull'autonomia differenziata Mastella ha evidenziato: "Le istituzioni debbano essere non isole, ma generare un arcipelago che produca un filo d'Arianna. Nella mia visione mite della politica il dialogo istituzionale non è servilismo, al contrario. E' irricevibile invece la concezione di chi pensa ad un regionalismo accentratore e centralista che surroghi il centralismo nazionale. Il Sindaco è elemento di mediazione istituzionale per attivare processi di equilibrio territoriale: sono andato a Roma in fascia tricolore perché il Consiglio Comunale di Benevento per primo in Campania ha votato contro l'autonomia differenziata, ma non partecipo - me lo impone la mia storia, la mia mitezza e il mio tratto umano e politico - a rivoluzioni 'copernicane' ".

Poi Mastella ha elogiato un recente intervento contro l'autonomia differenziata sottoscritto da ex parlamentari di destra:

"Sono stati alcuni ex missini, tra cui cito Gennaro Malgieri, a scrivere le riflessioni critiche più acute sulla riforma dell'autonomia differenziata. Si rischia la lesione dell'Unità nazionale, ma anche una catena di micro-secessioni: da un canto una disfida tra ricchi, dall'altro una guerra dei poveri tra le aree interne e depresse del Paese".



Per quanto attiene all'Assemblea Cittadina l'organigramma di Noi di Centro è il seguente:



Segretario cittadino Ndc: Cosimo Lepore

Presidente cittadino NdC: Maria Carmela Mignone

Comitato cittadino Noi di Centro-

Componenti: 60

Mila Lombardi, Iole Rosiello, Antonella Tornuscioli, Giuliana Saginario, Alessandro Romano, Giacomo Inglese, Martina Muccio, Anna Orrei, Virginia Iannelli, Maria Pia Palladino, Pasquale Grimaldi, Raffaele Romano, Giorgia Repola, Giovanni De Cianni, Nunzia Signoriello, Giuseppe Sedia, Manuel Bertozzi, Elena Ingordigia, Fiore Faina, Silvana Malva, Francesco Capuozzo, Elio Barbieri, Elisabetta Palombino, Oberdan Picucci, Stefania Lombardi, Patrizia Callaro, Davide Zeppa, Rosario Palumbo, Silvana Quarantiello, Anna Alborosso, Delia Delli Carri, Antonella Calandrini, Giuseppe Zollo, Gianmarco Varricchio, Lianna Porcaro, Alessandro Pepe, Francesco Petrillo, Giuseppe D'Aloia, Toti Campese, Amina Ingaldi, Genesio De Luca, Romolo Salvione, Pasquale Fiore, Angelo Facchiano, Francesco Izzo, Francesco Torzillo, Livio Mazza, Giuseppe Cilento, Domenico Zerella, Mirco Travaglione, Massimiliano Nave, Vincenza Stefanucci, Giovanni Quarantiello, Maurizio Palma, Annio Rossi, Nanni Russo, Vincenzo Coppola, Guido Bianchini, Domenico Brescia, Rosaria De Mizio.