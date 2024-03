Arco Traiano, Pd: "A De Pierro mancano le parole, al lapidarium i reperti" I consiglieri del Gruppo Pd: "Si taglia il nastro, ma la struttura è considerata sgraziata"

"Pochi giorni fa, facendo il punto sui Pics, il vicesindaco De Pierro dichiarava alla stampa che le immagini della "teca", ovvero del Lapidarium, illuminata di notte lasciava "senza parole" per la bellezza.

Oltre alla parole però a De Pierro mancano anche i reperti dalla teca che - ricordiamo - era stata concepita proprio per ospitare e metterne in mostra di importanti . Ad oggi non ci sono e a breve ci sarà il taglio del nastro. Si inaugura, insomma, qualcosa che allo stato appare privo di utilità e che dai cittadini viene indicato anche come sgraziato e dannoso, visto che rovina la visuale di una delle principali bellezze cittadine, attrattore di turisti e appassionati d'arte e di storia.

L'approssimazione e la mancanza di idee di questa amministrazione si evidenzia nuovamente, ma questa volta, oltre a generare progetti inutili, fa anche danni per la fruizione di un monumento simbolo di Benevento".

Lo dichiarano i consiglieri comunali del Gruppo Pd Benevento