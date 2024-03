"Rubano rappresentante politico sempre al fianco del Fortore e Tammaro" La nota dei coordinatori Catullo e Simeone

"I coordinamenti di Forza Italia delle valli Fortore e Tammaro esprimono tutta la propria gratitudine all’onorevole Francesco Maria Rubano per l’ennesima visita nel nostro territorio”. Così in una nota i coordinatori di Forza Italia del Fortore, Pasquale Catullo e del Tammaro, Augusto Simeone che spiegano: “Ancora una volta il nostro deputato ha mostrato tutta la sua vicinanza alle tematiche che provengono direttamente dalla base del partito a dimostrazione che è un politico che resta vicino ai territori anche dopo le tornate elettorali. Nell’occasione è stato rafforzato il legame di Forza Italia con gli iscritti e i simpatizzanti locali, anche nell’ottica della nuova campagna di adesioni. In questo modo si riporta tra la gente la voglia di partecipare alla vita politica. Forza Italia è al fianco delle persone e si propone di costruire un futuro migliore per la nostra comunità”.