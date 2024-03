Aggressione agli autisti bus: manifestazione alla fermata di via del Pomerio Da Civico 22 al Pd a Città Aperta al M5S ai sindacati alle associazioni: "Repressione non basta"

In seguito alle diverse manifestazioni di violenza che si sono ripetute sugli autobus urbani nelle ultime settimane, Civico 22 unitamente a Partito Democratico, Città Aperta, Movimento 5Stelle, Europaverde-Verdi e Azione, con il coinvolgimento del sindacato di categoria e delle associazioni provinciali, ricevendo adesione dalla Filt-Cgil, Uil-Trasporti, Acli, Federconsumatori e Laboratorio Per La Felicità’ Pubblica, hanno organizzato una mobilitazione di sensibilizzazione contro la violenza sugli autobus domani, lunedì 18 marzo ore 19:00.

"Gli attivisti e le attiviste dei partiti, dei movimenti, dei sindacati e delle associazioni che aderiranno alla mobilitazione saliranno sugli autobus urbani per manifestare solidarietà agli autisti e all’utenza che quotidianamente utilizza il mezzo di trasporto, per ascoltare dagli avventori e dagli stessi conducenti proposte di risoluzione e di prevenzione delle aggressioni in corso e per comprendere dal vivo come si verificano le dinamiche conflittuali che si ripetono sui mezzi di trasporto locale.

Insieme riteniamo che non bastano le misure repressive, che al massimo possono essere utili a individuare e punire i colpevoli di reato, sono ancora più urgenti misure preventive di carattere sociale capaci di prevenire ogni forma di violenza".

L’appuntamento è domani, lunedì 18 marzo 2024 ore 19:00 alla fermata dell’autobus su via del Pomerio, nei pressi dell’arco di Traiano. L'invito è aperto a tutti i cittadini, che munendosi di biglietto potranno partecipare