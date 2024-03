Lega, aderiscono Frogiero e altri tre esponenti locali a Sant'Agata de'Goti L'ex sindaco del paese saticulano: "Sostegno per Barone alle Europee"

La Lega Salvini Premier parte da Sant’Agata de’ Goti, uno dei centri più importanti del Sannio, per la sua riorganizzazione territoriale in vista delle Europee e delle successive elezioni provinciali. Ha scelto di aderire alla Lega l’ex sindaco Antonio Frogiero, stimato professionista locale e tra i protagonisti della politica territoriale, e con lui altri importanti rappresentanti locali: Giuseppe Argento, Gerardo Piscitelli e Alfonso Rungi.

All’avvocato Frogiero sarà affidato dal segretario provinciale Luigi Bocchino un ruolo nel direttivo provinciale, gli altri aderenti si occuperanno del partito a livello locale.

“Abbiamo scelto di aderire alla Lega perché è un partito con una forte vocazione territoriale che si ispira ai nostri valori di radicamento e rapporto con i cittadini-elettori”, ha affermato Frogiero che ha aggiunto: “Sosterremo con impegno il rafforzamento del partito nel Sannio e la candidatura dell’amico Luigi Barone alle Europee. Con l’avvento del nuovo commissario regionale e sottosegretario Claudio Durigon è iniziato un nuovo e positivo corso nella Lega campana che ci porterà sicuramente ad importanti successi”.

Soddisfatto delle nuove adesioni anche il segretario provinciale Luigi Bocchino: “La Lega ancora una volta dimostra di essere una forza politica attrattiva rispetto alle tematiche e alle problematiche dei territori. Le adesioni di Frogiero, Argento, Piscitelli e Rungi rappresentano un dato importante non solo in termini di consenso ma anche di proposizione politica e di idee per un comprensorio strategico, qual è quello saticulano, e di cerniera tra la provincia di Benevento e quella di Caserta”.