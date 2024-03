Forza Italia: i consiglieri provinciali chiedono parere su Vessichelli "Chiarezza su presenza di eventuali profili di incompatibilità tra incarichi ricoperti"

Con una nota a firma del Capogruppo in consiglio provinciale, Vincenzo Fuschini, e della consigliera di Forza Italia Anna Iachetta è stato chiesto un parere pro veritate alla Segreteria Generale della Provincia di Benevento, al Presidente della Provincia, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Benevento, al Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ASI e al Responsabile della prevenzione della corruzione del CTS Sannio. La richiesta nasce dalla necessità di fare chiarezza circa l’incompatibilità del Sindaco di Paduli nel ricoprire contemporaneamente più ruoli pubblici anche, in alcune società partecipate. I due consiglieri di Forza Italia, così come dichiarato in apertura di consiliatura, hanno l’intenzione di approfondire vari aspetti della gestione dell’ente provinciale e delle sue partecipate, a esclusivo vantaggio della buona gestione” hanno concluso Fuschini e Iachetta