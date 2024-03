Apb interroga Mastella: "Quali opere indicate a Regione per Fsc?" I consiglieri interrogano il sindaco sulle opere della programmazione 2014/2020

Interrogazione dei consiglieri di Alternativa per Benevento in merito ai fondi Fsc.

In particolare l'opposizione sannita parte dalla comunicazione del Ministro Fitto ai sindaci della Campania, inviata lo scorso 1 marzo, di procedere alla verifica degli interventi previsti nella programmazione 2014-2020 da completare, e che la Campania ha trasmesso una lista di 367 interventi da completare, relativi a 242 Comuni.

I consiglieri a tal proposito hanno interrogato Mastella per conoscere quali interventi inclusi inclusi nella programmazione europea 2014-2020, sono stati segnalati alla Regione Campania ai fini del relativo inserimento nell’elenco delle opere da completare con l’impiego dei 5,9 miliardi di euro del FSC;

con quali criteri di priorità sono state eventualmente individuate e segnalate le opere pubbliche da completare;

quanti e quali interventi di interesse del Comune di Benevento sono stati effettivamente inclusi nella lista trasmessa in data 29.02.2024 dalla Regione Campania al Ministero per il Sud e le Politiche di Coesione.