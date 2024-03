Nuovo consiglio comunale: si discute l'annullamento dell'adesione a Sannio Acque Previsto per lunedì 8 aprile: all'ordine del giorno la proposta dell'opposizione su servizio idrico

Il presidente Renato Parente ha una nuova seduta del Consiglio Comunale, da svolgersi in modalità mista, per lunedì 8 aprile alle ore 9:30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- ratifica della deliberazione di Giunta n. 56 del 12.03.2024 avente ad oggetto una variazione urgente al bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 4 del TUEL - variazione PEG, aggiornamento DUP, programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale e programma triennale degli acquisti per beni e servizi.

- legge 23.12.1998, n. 448 - art. 31, comma 21. Accorpamento al demanio stradale di terreni di proprietà privata, utilizzati ad uso pubblico, ininterrottamente, da oltre vent'anni, ubicati alla Via Pietro Nenni.

- annullamento in autotutela della delibera di Consiglio Comunale n. 67/2023 "Servizio idrico integrato dell'ambito distrettuale Sannita - adesione al deliberato EIC 69/2022 ed approvazione Statuto Società mista Sannio Acque s.r.l.". Conferma ed integrazione deliberazione n. 1 del 31.01.2023 - Ordine del giorno ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

- riconoscimento di tre debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL.