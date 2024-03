Giunta: il Pala Ferrara intitolato alla memoria di Carlo La Peccerella L'impianto sportivo di via Nuzzolo assume ora la denominazione di Pala Ferrara La Peccerella

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera, stamane, all'intitolazione del Pala Ferrara alla memoria del compianto Carlo La Peccerella. L'impianto sportivo di via Nuzzolo assume ora la denominazione di Pala Ferrara La Peccerella.

"Carlo La Peccerella è stato e resta il simbolo della pallamano a Benevento. Dirigente noto in ambito nazionale - ricorda il Sindaco Mastella - ha rappresentato a più livelli la realtà sportiva di Benevento, prima da giocatore e poi, nel periodo 2011-2023, da presidente, Carlo La Peccerella ha vissuto i momenti più importanti del movimento beneventano con la partecipazione del club al massimo campionato maschile, successi a livello giovanile e l'organizzazione, nel 2020, di un girone di qualificazione ai Campionati Mondiali maschili.

Il suo impegno sul territorio lo ha portato a ricoprire incarichi federali, sia da responsabile dell’Area 7 (Lazio-Campania) che da presidente del Comitato Regionale Federazione italiana gioco handball Campania. Il tributo a questa icona di uno degli sport più amati in città, la cui prematura scomparsa ha suscitato in città profonda commozione, era giusto e doveroso", conclude Mastella.