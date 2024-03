Alto Calore, Forgione: "Auguri a Lenzi, Ndc determinante" "L'augurio è accompagnare il comparto in un quadro che presenta molte complessità"

"Auguri al nuovo amministratore di Alto Calore Antonio Lenzi che è stato eletto oggi pomeriggio nel corso dell'assemblea ad Avellino. Per raggiungere questo risultato l'apporto compatto dei sindaci di Noi di Centro é stato assolutamente determinante", lo scrive in una nota il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione, a nome dei sindaci mastelliani che hanno preso parte al voto.

"Lenzi ha battuto il suo rivale, sostenuto da alcuni esponenti di peso delle istituzioni avellinese, al fotofinish prevalendo con il 50,04 per cento contro il 40,02 dell'avversario. Al netto degli assenti che naturalmente non hanno partecipato al voto, da ciò si deduce che dal punto di vista aritmetico il sostegno di NdC è stato decisivo. Ancora una volta la compattezza del nostro partito si è rivelata ago della bilancia. Auguri a Lenzi affinché possa cooperare con i Sindaci del Sannio e dell'Irpinia in maniera efficace in un quadro, come quello che attualmente caratterizza il comparto idrico campano, non privo di complessità anche di ordine tecnico-burocratico", conclude Forgione.