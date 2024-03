Pd: "Bene elezione Lenzi: noi determinanti" La segreteria provinciale: "Candidatura sostenuta sin dall'inizio"

La segreteria provinciale del Pd interviene sull'elezione di Lenzi alla guida dell'Alto Calore: "Insieme agli amici del PD Irpino, abbiamo sostenuto sin dall’inizio la candidatura dell’avv. Antonio Lenzi come Amministratore Unico di Alto Calore.

La vittoria con 10 punti percentuali di differenza, 50.04 per cento contro il 40.02, dimostra che l’azione messa in campo dal nostro partito sia stata determinante avendo condotto al voto ben 15 comuni su 29.

Buon lavoro all’avv. Antonio Lenzi, consapevoli che ha dinanzi una sfida molto gravosa ed irta di difficoltà".