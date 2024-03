Mastella: "Ok della Regione per il Museo Egizio di Benevento" "Risultato di fondamentale importanza per la crescita culturale e turistica della città"

"Ringrazio il presidente Vincenzo De Luca poiché la Regione Campania con celere spirito di collaborazione istituzionale, ha dato piena disponibilità a partecipare all'iter che - attraverso una Fondazione con Ministero della Cultura, Regione, Comune e Provincia di Benevento - condurrà alla nascita del Museo Egizio di Benevento. La collaborazione tra istituzioni, in uno spirito di filiera intelligente e proficuo, produce il conseguimento di traguardi preziosi per il territorio, come sta accadendo in questo caso. Auspico che questo modello di reciprocità istituzionale, che in nome del bene pubblico antepone la cooperazione dialogante alle appartenenze, diventi sempre più diffuso ", è quanto scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Dopo il vertice dell'undici marzo a Roma con il Ministro Sangiuliano, che ringrazio per aver creduto dal primo istante e con convinzione in questa idea progettuale e il disco verde della Regione Campania, il percorso che porterà Benevento a potersi fregiare del più importante Museo Egizio del Mezzogiorno é ormai in fase avanzata e i tasselli si sono posizionati al posto giusto. Ora insieme al presidente della Provincia Nino Lombardi che con me sta portando avanti egregiamente questa iniziativa, siamo pronti a entrare nella fase operativa con la costituzione ufficiale della Fondazione.

Ciò ci permetterà di concretizzare un risultato di fondamentale importanza per la crescita culturale e turistica della città. In questo progetto è estremamente prezioso l'apporto di tecnici e personalità di primissimo piano, che ringrazio, come il direttore generale Musei presso il Ministero della Cultura Massimo Osanna, la dirigente regionale per le Politiche culturali e il Turismo Rosanna Romano, il direttore dell'Egizio di Torino Christian Greco, l’egittologa di fama internazionale Rosanna Pirelli, docente presso l’Università di Napoli L’Orientale. Uno splendido lavoro di squadra che finora ha avuto esiti assai soddisfacenti", conclude Clemente Mastella.