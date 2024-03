Teatro comunale Monumento nazionale, Barone: grazie a Zinzi per la proposta Il deputato ha presentato oggi, alla riapertura dei termini, un emendamento

“Ringrazio l’amico deputato e vice coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi per aver condiviso la necessità di presentare oggi, alla riapertura dei termini, un emendamento per rendere il teatro comunale Vittorio Emanuele di Benevento monumento nazionale”.

Così Luigi Barone, responsabile nazionale della Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier. “Nella proposta di legge all’esame della Camera dei Deputati sono stati candidati 46 teatri italiani, l’onorevole Zinzi ha proposto anche il teatro comunale Vittorio Emanuele di Benevento che è un vero ‘gioiello’ perdipiù adiacente la chiesa di Santa Sofia patrimonio Unesco”, aggiunge Barone che conclude: “Per amore di verità va detto che gli emendamenti in merito sono stati presentati oggi, e al di là degli annunci nella giornata di ieri non era stato depositato alcun emendamento, di nessuna forza politica, perché i termini non erano ancora stati riaperti. Noi con la Lega e grazie all’onorevole Zinzi ci siamo e ovviamente siamo pronti a discutere con le altre forze politiche nella speranza che sulla proposizione del teatro comunale Vittorio Emanuele di Benevento a monumento nazionale ci sia la più ampia condivisione, a prescindere dagli schieramenti”.