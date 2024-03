Pedicini: "Con Jorit per la pace nel Sud" Il tour dell'eurodeputato con Mezzogiorno per l'Italia

“Ha preso il via, a partire da questo fine settimana, il nostro primo tour che attraverserà le regioni del Mezzogiorno d’Italia per raccogliere firme per la presentazione della lista “Pace Terra Dignità” alle Europee 2024. Da questo momento possiamo dar vita, con un gesto concreto, alla nostra volontà di cambiamento”. Lo annuncia l’europarlamentare e segretario del Movimento Equità Territoriale, Piernicola Pedicini, candidato alla circoscrizione Sud alle Europee 2024 con la lista “Pace Terra Dignità” fondata dal giornalista Michele Santoro. “Nei prossimi giorni saremo in Molise, in Calabria, in Puglia, in Basilicata. Domenica 24 marzo, saremo a Napoli, in occasione del “firma day”, evento che vedrà collegate in contemporanea le principali piazze d’Italia dove saranno allestiti i nostri gazebo e i nostri banchetti per la raccolta firme. Con noi dalle 16 ci sarà Jorit, che sosterrà il nostro progetto per la pace e per la salvaguardia del Mezzogiorno d’Italia”. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali social e sulle piattaforme social dell’associazione Pace e Disarmo e di Michele Santoro, che sarà collegato da Messina con Raniero La Valle e Benedetta Sabene. “Pace, Terra e Dignità - prosegue Pedicini - è l’unico progetto politico che mette al centro la pace e il rilancio del Mezzogiorno d’Italia. Siamo gli unici a invocare un cessate il fuoco ovunque ci sia un focolaio di guerra. Siamo gli unici a chiedere che le risorse investite in missili, munizioni e armi di distruzione vengano invece destinate al rilancio di territori deboli e sottosviluppati come il Mezzogiorno d’Italia. Vogliamo trasformare il Sud da periferia d’Europa a locomotore d’Europa. Vogliamo fare del Sud un crocevia di rapporti economici tra l’Europa e il resto del mondo. Vogliamo essere la voce dei cittadini d’Italia e del Meridione che non sono rappresentati in questa Europa atlantista piegata agli Usa”.