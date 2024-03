De Pierro: "Sul Teatro tempestività politica del sindaco Mastella esemplare" Dopo la conferenza stampa di Rubano, il vicesindaco: "Solidarietà al presidente Lombardi"

"Il Teatro Comunale diverrà con ogni probabilità monumento nazionale. Ciò rappresenta un dato positivo e benefico per la città e il concorso di forze politiche diverse per raggiungere l'obiettivo è stato, come sottolineato dal sindaco Mastella, un fatto apprezzabile. Occorre però ancora ricordare per una corretta ricostruzione della vicenda che è stato per primo il docente universitario Gino Iannace a suscitare meritoriamente la questione sul piano mediatico, ringraziando poi pubblicamente il Sindaco Mastella per la tempestività d'intervento istituzionale e parlamentare". E' quanto scrive in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro

Quanto alla primogenitura degli emendamenti, "benché non sia tema di irresistibile fascino, ricordiamo al deputato sannita di Forza Italia - scrive ancora De Pierro - che lo strumento emendativo è solitamente tipico, nella dinamica parlamentare, del potere d'intervento delle opposizioni. Solitamente i deputati di maggioranza non hanno bisogno di presentare emendamenti, perché le loro istanze vengono recepite già nel testo-base. Se questo non è accaduto, qualcuno dovrebbe porsi forse qualche domanda sulla sua autorevolezza all'interno del perimetro di maggioranza".

"Devo registrare inoltre un attacco scomposto all'amministrazione provinciale in carica. Al Presidente Lombardi la solidarietà a nome dell'amministrazione comunale di Benevento. Benché all'amico Nino non occorrano avvocati d'ufficio, dobbiamo respingere la pratica di chi sparge veleno con frasi genericamente malevole e alimenta la cultura del sospetto. La cultura di governo delle forze che sono al timone delle maggiori istituzioni provinciali è improntata alla legalità, senza accettare lezioni di moralità da nessuno. Ognuno guardi in casa sua", conclude De Pierro.