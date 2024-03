Fuschini e Iachetta: piena condivisione alla linea politica di Rubano Dopo lo scontro con il presidente della Provincia Lombardi

"Nel ribadire la totale condivisione della linea politica del nostro segretario provinciale on. Rubano, rinviamo al mittente ogni forma di pressione velata dove la querela in sede giudiziaria è troppo spesso utilizzata come strumento per silenziare il dibattito politico. Nessuno di noi e’ rimasto impressionato. Andremo avanti seguendo la strada tracciata".

Così in una nota a firma congiunta i Consiglieri provinciali di Forza Italia, Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta che proseguono: "Esprimiamo la nostra solidarietà all’on. Francesco Maria Rubano e con la medesima determinazione comunichiamo che abbiamo appena inviato al protocollo dell’Ente Provincia a mezzo pec una richiesta di parere pro veritate per verificare l’insussistenza di incompatibilità ex decreto legislativo n.39/2013 del Presidente Nino Lombardi, non essendo tuttora collocato in aspettativa nel suo Ente di appartenenza, con richiesta di inoltrare te istanza anche all’Anac. Tale richiesta, nel solco delle nostre prerogative, è finalizzata a chiarire ogni possibile criticità che possa configurare un pregiudizio dell’Ente Provincia di Benevento con evidenti ripercussioni anche sul buon andamento dell’Ente stesso".