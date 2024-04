Via Cocchia: il Pd preoccupante dissesto si intervenga Il gruppo consiliare dem a Benevento: "Da un anno segnaliamo la situazione ma non è cambiato nulla"

"Torniamo a intervenire sulla situazione di Via Cocchia dopo un anno: un anno in cui al netto della solita ridda di dichiarazioni e rassicurazioni, come sovente avviene con l' amministrazione Mastella non è accaduto assolutamente nulla".

Così il gruppo consiliare Pd di Benevento che prosegue "Via Cocchia è infatti interessata da un serio e preoccupante dissesto stradale: in alcuni casi la strada è piena di buche, mentre all' incrocio con via Napoli la carreggiata si è addirittura abbassata di decine di centimetri. È una situazione pericolosissima come documentano i residenti che preoccupati ci hanno contattato: lì ci passano auto, motorini, scuolabus e ovviamente basta una piccola disattenzione per portare a conseguenze gravi che potrebbero diventare tragiche.

Nei mesi scorsi, quando il caso era stato nuovamente segnalato, l' assessore Pasquariello ha parlato di lavori imminenti: sono passati mesi e dei lavori non c'è traccia. Stante la pericolosità della situazione abbiamo anche incontrato i cittadini della zona, e facendoci da portavoce delle loro istanze chiediamo si intervenga subito, non con annunci, per risolvere il problema".