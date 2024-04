Dov'è finita la stele in ricordo delle vittime dei bombardamenti del '43? I consiglieri di Città Aperta, Perifano e Miceli, interrogano l'amministrazione

“Dov'è finita la stele in ricordo delle vittime dei bombardamenti del '43?”. E' quanto chiedono Luigi Diego Perifano e Angelo Miceli, consiglieri del Gruppo “Città Aperta”, in merito alla targa che era stata posta nei giardini dell'Arco di Traiano nel 2015, rimossa dopo i lavori per realizzare il “lapidarium”.

Nel merito i consiglieri hanno protocollato un'interrogazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale di Benevento, al Sindaco Mastella, agli assessori con delega ai Pics e alla Cultura e al segretario Generale, per conoscere i motivi della rimozione della targa, il luogo dove è attualmente custodita e se si intende ricollocarla nella stessa area.



Ed ecco di seguito il testo dell'interrogazione

I sottoscritti consiglieri comunali Luigi Diego Perifano e Angelo Miceli del Gruppo Consiliare “Città Aperta”,

Premesso che

- in data 19.09.2015 fu installata, nell’area dei giardini dell’Arco Traiano ove è stato attualmente posizionato un “lapidarium”, una targa con stele dedicata alle oltre duemila vittime civili dei bombardamenti aerei del 1943;

- la cerimonia, Organizzata dalla sezione di Benevento dell'Archeoclub d'Italia con il patrocinio del Comune di Benevento, e a cui presenzieranno autorità civili, militari e religiose, si svolse nell'ambito della settima edizione della manifestazione “Deleta (urbs) Beneventum” per ricordare i tragici accadimenti dell’agosto-settembre 1943;

- la violenza dei bombardamenti, e la conseguente strage di vittime innocenti rappresentano un capitolo indelebile nella memoria storica della cittadinanza;

- nel corso dei lavori che hanno interessato l’Arco Traiano, la stele commemorativa è stata inopinatamente rimossa;

Tanto premesso, interrogano la Sv per sapere:

- le ragioni per le quali è stata rimossa la stele commemorativa delle vittime civili dei bombardamenti del ‘43;

- dove essa è attualmente custodita;

- se e quando sarà ricollocata al suo posto, ad imperitura memoria delle tragedie di ogni guerra.