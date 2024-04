Sandra Mastella ufficializza la candidatura alle Elezioni Europee Nella lista "Stati Uniti d'Europa": "In campo per dare voce alle ragioni del Sud"

Sandra Mastella ha ufficializzato oggi la sua candidatura alle prossime Elezioni Europee per la Circoscrizione Meridionale, nella lista "Stati Uniti d'Europa".“

Ho ufficialmente firmato la mia candidatura alle Elezioni Europee - nella Circoscrizione Meridionale - ( Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise) con la lista “Stati Uniti d'Europa” - ha dichiarato -. Se eletta, dal giorno dopo sarò a Strasburgo per dare voce alle ragioni del nostro territorio e del SUD.

Il mio impegno per la giustizia e la solidarietà continuerà a guidare le mie azioni, sia in Europa che nel mio territorio.

Ringrazio Matteo Renzi per il suo sostegno e per avermi motivato a intraprendere questa sfida. Lavorerò duramente, con la passione e la determinazione di sempre, per un’Italia e un Sud più forti in Europa”.