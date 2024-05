Barone: "Andremo in Europa per difendere le nostre eccellenze" Europee, presentata la lista dei candidati della Lega. Il sannita Barone: dobbiamo avere coraggio

"La lista della Lega nella circoscrizione meridionale è la migliore tra quelle presentate. Abbiamo una compagine assolutamente competitiva dove ciascuno può giocare per la vittoria e i due seggi, come confermano gli ultimi sondaggi, sono più che certi".

Così il responsabile Coesione Territoriale e Zes della Lega, Luigi Barone, e candidato alle Europee nel corso del suo intervento, tenutosi questa mattina all'Hotel Mediterraneo di Napoli, durante la presentazione dei candidati campani del partito di Salvini alle Europee. All’incontro c’erano il vicesegretario federale Andrea Crippa e il commissario regionale e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.



"Abbiamo una grande squadra in tutta la circoscrizione e di questo dobbiamo ringraziare Claudio Durigon per l'impegno profuso giorno e notte affinché si allestisse una lista capace di concorrere per la doppia cifra", ha aggiunto Barone che poi ha ringraziato il Ministro Salvini per il supporto che sta dando ai candidati e per come si stia impegnando per il Sud. “Per le risorse investite nel Mezzogiorno credo non ci sia stato finora mai nessun Ministro che abbia fatto quanto Salvini per i nostri territori. Soltanto in Campania con 21 opere saranno investiti quasi 7 miliardi di euro, senza contare l’ambizioso programma che riguarda l’alta capacità Napoli-Bari o l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria".



Poi, il candidato Barone ha parlato dell'autonomia: "Dobbiamo avere maggiore coraggio, dobbiamo dire e spiegare che al di là delle baggianate, che affermano alcuni a sinistra, l'autonomia differenziata è positiva per il Mezzogiorno e non sottrae nulla al Sud per darlo al Nord, anzi. Oggi la sanità è allo sfascio per De Luca, per Emiliano e compagni, non certo per l'autonomia".

Infine, Barone a proposito dell'Europa ha detto: "Siamo per un'Europa diversa che metta da parte gli euroburocrati e difenda le peculiarità e le eccellenze dei singoli territori".