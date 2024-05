Matera: undici nuovi asili nido nel Sannio Il senatore di Fratelli d'Italia: fondi per 8,5 milioni

“Questo Governo sta dimostrando in modo concreto e fattuale la sua vicinanza agli italiani e, come in questo caso, a perni essenziali quali famiglia e Istruzione”. E’ il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera a commentare l’emanazione del decreto con il quale il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha liberato fondi per 734,9 milioni di euro per un nuovo Piano per gli asili nido riservato alla fascia 0-2 anni. Si tratta di risorse che, appunto, consentiranno la realizzazione di nuove infrastrutture utili ad ampliare e migliorare l’offerta educativa anche a pro della prima infanzia. Ed anche la provincia di Benevento andrà a trarre importante beneficio dal nuovo treno di fondi. Nuovi asili nido, nel dettaglio sannita, si avranno a Benevento città (finanziamento per 2,5 milioni), Sant’Agata de’ Goti (poco più di un milione di euro), Montesarchio (720.000), Airola (672.000), San Bartolomeo in Galdo (576.000), Torrecuso (576.000). Ed ancora Faicchio, San Leucio del Sannio, Arpaia, Foglianise e Guardia Sanframondi (tutti con importo per 480.000 euro) “Ancora una volta – osserva il Senatore Matera - si conferma l’attenzione per il Meridione e per il Sannio. Allo scopo desidero ringraziare il Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro Valditara e l’Esecutivo tutto. La provincia di Benevento vede ben undici Comuni finanziati per un totale di 8.5 milioni di euro che si andranno a tradurre in un incremento complessivo, in termini di disponibilità, di 356 posti di asilo nido. Si eleva e qualifica l’offerta, si va ad offrire un supporto fondamentale alle famiglie, in ispecie a quelle con ambo i genitori lavoratori che, in tal modo, avranno una risposta concreta nella gestione della loro quotidianità. Per il nostro territorio, anche per il nostro territorio – conclude Matera – si tratta di un segnale vero e concreto”.