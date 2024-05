Antenna Casa Jonas assessore Cappa: "Rischi inesistenti, lo certifica Arpac" "Nessun pericolo per la salute. Prima di autorizzare quest'impianto, abbiamo chiesto i controlli"

"L'antenna telefonica sulla Casa di Jonas è innocua. Nessun pericolo per la salute. Prima di autorizzare quest'impianto, abbiamo chiesto i controlli all'Arpac".

Così l'assessore al Patrimonio Attilio Cappa risponde alle sollecitazioni di Perifano sul tema e prosegue "La realizzazione delle misurazioni del campo elettrico hanno dato risultati del tutto rassicuranti. Ad esempio sul terrazzo del primo piano il valore misurato è di 0,70 V/m, più di sei volte inferiore al limite di legge. Riscontri simili da tutte le altre misurazioni in altre aree dell'immobile. Non c'è nessun pericolo e ventilare rischi inesistenti e un vano arrovellarsi sulla questione".