Lega, nuove nomine nel direttivo provinciale: Liviero e Luciani Responsabile del Medio Calore, responsabile eventi e coordinatore cittadino a Fragneto Monforte

Nell’ambito della riorganizzazione della Lega nel Sannio, il Segretario provinciale Luigi Bocchino ha nominato Maurizio Liviero responsabile del Medio Calore e Massimo Luciani responsabile degli eventi del Partito e anche coordinatore cittadino di Fragneto Monforte.

“Le due nuove nomine nel Direttivo Provinciale - spiega Bocchino - non fanno che confermarci il ruolo da protagonista della Lega nel nostro Sannio da decenni abbandonato a se stesso da una politica locale e regionale che ci ha relegato ad essere la “cenerentola” della Campania. Oggi la squadra cresce e si inverte la rotta. Grazie alla Lega per difendere i territori e i cittadini; il decreto legge “salva casa” approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta di Salvini, è significativo in tal senso. Sburocratizzare gli uffici comunali - rimarca il Segretario provinciale - e dare certezze ai cittadini anche nel campo edilizio sono indice di una rivoluzione culturale dove chiunque deve avere in tempi certi e non biblici risposte alle proprie esigenze. La Lega sarà sempre a difesa delle case degli italiani, frutto di anni di sacrifici e lavoro, cosi come difende il Made in Italy nel campo dell’agricoltura e del lavoro”.