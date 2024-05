Il ministro Sangiuliano mercoledì 29 maggio nel Sannio: doppio appuntamento A Benevento per presentare la candidata FdI Docimo, poi in Valle Caudina ospite del senatore Matera

Doppio appuntamento per il ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano nel Sannio. Mercoledì 29 maggio l'esponente di governo sarà ospite alle 16.30 (presso la sala delle Fabbriche Riunite al viale Principe di Napoli) a Benevento con la professoressa Raffaella Docimo, candidata di FdI al Parlamento Europeo per la conversazione pubblica dal titolo "Il valore del territorio nella dimensione europea" organizzata da Mezzogiorno Nazionale.

Il Ministro Sangiuliano sarà poi ospite del senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera in una doppia tappa che toccherà Bucciano (ore 18) e Sant'Agata de' Goti (ore 19). Il ministro si recherà dapprima presso il Santuario del Taburno e, poi, presso il Vescovato santagatese. Luoghi non casuali in quanto oggetto entrambi di fondi riservati proprio dal Ministero della Cultura ai fini della relativa riqualificazione.