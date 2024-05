Pnrr, al via in Prefettura la cabina di coordinamento Organismo rivolto ad agevolare l'espletamento degli adempimenti dei soggetti attuatori

Il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, ha avviato le attività della cabina di coordinamento istituita presso la Prefettura – UTG, al fine di promuovere l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024.

L’organismo, che si è insediato lunedì scorso – contemporaneamente agli altri di tutte le Province d’Italia -, presieduto dal Prefetto e di cui fanno parte un rappresentante della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Benevento, il delegato provinciale dell’ANCI e un delegato della Ragioneria Territoriale dello Stato, è rivolto ad agevolare l’espletamento degli adempimenti da parte dei soggetti attuatori a livello territoriale, creando una maggiore sinergia tra scadenze e adempimenti connessi con l’attuazione degli interventi PNRR con le esigenze specifiche e le eventuali criticità operative che emergono dal territorio.

In occasione dell’insediamento ed in attesa delle linee guida per la definizione del piano di azione, che a breve verranno pubblicate dalla Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Prefetto ha colto l’occasione per effettuare una rapida ricognizione in ordine allo stato di avanzamento delle opere, oggetto dell’attività di monitoraggio delle misure PNRR attuate dagli enti territoriali.

E’ stato, altresì, già programmato con il rappresentante della Provincia un nuovo incontro della cabina di coordinamento.

La predetta attività si aggiunge all’azione di supporto fornita ai Comuni della provincia, attraverso incontri periodici in Prefettura, dal presidio territoriale di coordinamento per gli oltre 300 finanziamenti ottenuti sulle misure del PNRR a titolarità del Ministero dell’Interno.