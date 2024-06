Europee nel Sannio: alle 12 affluenza al 20,26% Il dato sale nei comuni che votano anche per il sindaco. Ad Amorosi il dato più alto: 55,53%

Rispecchia sostanzialmente l'affluenza registrata in Campania quella rilevata nel Sannio alle ore 12.

Per le elezioni del parlamento europeo l'affluenza regionale è al 20,26% mentre nel Sannio si registra un dato medio del 21,61% con Benevento al 19,78%. In provincia hanno partecipato di più i cittadini di Amorosi con un affluenza al 55,53%, mentre il dato più basso arriva da Castelfranco in Miscano al 4,54%.

Maggiore appeal per i rinnovi dei consigli comunali. Sono 26 le amministrazioni al voto nel Sannio.

Qui l'affluenza alle ore 12 è al 35.43%. Ancora Amorosi il Comune con la maggiore partecipazione 54,20%, mentre il dato più basso arriva da Colle Sannita al 17,48%.