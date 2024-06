Campo da golf: si ritorna in consiglio lunedì Torna in aula l'accordo di programma

Il presidente del Consiglio comunale Renato Parente ha convocato per lunedì 17 giugno 2024, alle ore 9:30, una seduta di Consiglio comunale da svolgersi in modalità mista a Palazzo Mosti. All'ordine del giorno c'è il seguente punto:

1) Art. 34, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 – ratifica accordo di programma di cui all’art. 12 della L.R. Campania n. 16/2004 e art. 5 del Regolamento Regione Campania n. 5/2011 per la realizzazione di un campo da golf con annesso complesso sportivo-turistico di notevole interesse pubblico denominato “Tierra Samnium Golf Club” richiedente : Antum Immobiliare S.p.a..