Sanità Sannio, Cataudo (FI): Gesto vergognoso, De Luca doveva riceverci Il commento del sindaco di Ceppaloni Cataudo, dopo la nota di oggi

“È vergognoso che noi Sindaci del territorio, eletti democraticamente dai nostri cittadini, non siamo stati ricevuti dal cosiddetto Presidente De Luca, nonostante una comunicazione ufficiale inviata alcuni giorni orsono dall'Onorevole Rubano. – così in una nota a sua firma Claudio Cataudo, Sindaco di Ceppaloni, presenta alla manifestazione di quest’oggi a Napoli - Un Governatore che sfugge al confronto perché incapace di giustificare lo sfascio della sanità nel Sannio, coadiuvato in tutto ciò dai suoi alleati ed accoliti beneventani, un Governatore che fa solo folklore e monologhi farneticanti sui social, un Governatore che viene nel Sannio solo a tagliare qualche nastro. L'atteggiamento assunto stamattina De Luca è la conferma della sua debolezza ed incapacità amministrativa con la consapevolezza che ormai è al capolinea della sua attività politica. Meritiamo un governo regionale serio e sensibile, noi Sanniti non possiamo essere considerati cittadini di Serie B, ma dobbiamo godere dei diritti che ci spettano, soprattutto quando si tratta di argomenti e decisioni così importanti quali la salute e la cura della persona”. - Cataudo prosegue – “Ringrazio l'Onorevole Francesco Maria Rubano e il Consigliere Regionale Franco Cascone il comitato civico e i tanti cittadini per quanto stanno facendo a tutela dei nostri territori, nella consapevolezza che gli saremo sempre vicini e pronti a qualsiasi tipo di iniziative che riterranno più opportune”.