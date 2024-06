Rubano: "Porte aperte a tutti i moderati del Sannio, senza familismi" "Stiamo raccogliendo contributi di idee, ma no a logiche logorate"

“Forza Italia, unico soggetto politico di centro, rappresenta un'importante opportunità per coloro che si riconoscono nei valori democratici cristiani del Partito Popolare Europeo, rappresentati in Italia dal nostro movimento politico guidato da Antonio Tajani. Per queste fondamentali ragioni le porte del nostro partito sono aperte ai moderati della città capoluogo e della provincia sannita. In questi giorni, stiamo attivando interessanti interlocuzioni con le esperienze politiche presenti nella città di Benevento e in alcuni comuni del Sannio per redigere una proposta politica seria e qualificata, lontana da improduttivi familismi e logiche logorate. Stiamo raccogliendo contributi di idee e disponibilità per proseguire con la stagione del cambiamento nei prossimi appuntamenti elettorali provinciali, regionali e nel capoluogo. Invitiamo tutti i moderati a unirsi a noi per costruire percorsi politici seri al fine di garantire un futuro migliore al nostro territorio.” così in una nota a sua firma l’onorevole Francesco Maria Rubano, vice segretario regionale di Forza Italia