Consiglio comunale: ok a tariffe Tari. "Più attenzione su debiti fuori bilancio" Ok anche al passaggio dal Patto territoriale al Situs

Il Consiglio comunale di Benevento con venti voti favorevoli e sette contrari ha proceduto stamane all'approvazione del Piano economico e finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2024.

Con 24 voti favorevoli e un astenuto, ok anche alla ratifica della delibera di Giunta Comunale numero 165 del 4 maggio 2024, concernente una variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ex articolo 175 comma 4 del TUEL 267/2000.

Ok anche alle determinazioni che sanciscono, mediante modifica statutaria e cambio denominazione, il passaggio dal Patto territoriale ad un nuovo strumento operativo di sviluppo: il Situs (Sannio innovativo, turistico e sostenibile): diciotto favorevoli, un astenuto, nessun contrario.

Via libera infine al riconoscimento di cinque debiti fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera a) D. Lgs 267/2000.

Proprio sui debiti fuori bilancio si è accesa una discussione, con la segnalazione dell'opposizione in merito a una delle cinque voci che il Comune era chiamato a ratificare. In particolare in merito a differenze retributive da qualche centinaio di euro si è passati tra spese legali e altro a una cifra di dodici o tredici volte superiori, con l'amministrazione che, a partire dal sindaco Mastella, ha invitato il segretario comunale e i dirigenti a vigilare in merito.