Consiglio comunale, via libera alla salvaguardia degli equilibri di bilancio Attivazione di una procedura di monitoraggio con cadenza trimestrale a cura dei Dirigenti

Il Consiglio comunale con venti voti favorevoli e sei contrari l'assestamento generale, la salvaguardia degli equilibri contabili e una variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

L'istituzione da parte del Segretario Generale di attivazione di una procedura di monitoraggio con cadenza trimestrale a cura dei Dirigenti di ciascun settore sulle istanze e sulle richieste di pagamento ricevute dall'ente è stata approvata con voto unanime.

Riconosciuto un debito fuori bilancio da sentenza del Giudice di Pace di Benevento con 18 voti favorevoli e sei contrari. Unanimi anche i via libera ai Regolamenti per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni e per l’istituzione e la disciplina della funzione di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale.