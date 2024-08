Forza Italia: "Chiusolo la butta in caciara, ma dovrebbe dimettersi" "Invece di parlare dei temi attacca e cerca di mascherare la realtà"

“Le dichiarazioni di Molly Chiusolo trasudano nervosismo, segnale chiaro di una gestione che si sente sotto pressione di fronte a critiche legittime e fondate, per giunta poste anche da altri esponenti politici, perfino di maggioranza, come riportato da alcune testate giornalistiche. L'assessore tenta di deviare l'attenzione da questioni sostanziali, rifugiandosi in attacchi generalizzati e accuse a Forza Italia. Chiusolo si dimostra particolarmente suscettibile quando si toccano temi, come i Concorsi alla Provincia di Benevento, un argomento che ha sollevato dubbi e perciò dominato i talk show nazionali. Ma la sua abitudine di buttare tutto in caciara ogni volta che le si muovono critiche serie è ormai ben nota. Piuttosto farebbe bene a dimettersi a garanzia dell’integrità morale dell’Ente e per consentire una gestione efficiente del settore che guida. Le sue parole cercano di mascherare la realtà dei fatti: un PUC in stallo e un uso discutibile di risorse pubbliche per consulenze esterne costose. Invece di affrontare queste questioni apertamente, Chiusolo sceglie di attaccare, un comportamento che rivela la fragilità della sua posizione. Noi chiediamo trasparenza e chiarezza sull'utilizzo di 400 mila euro per consulenze esterne e sui 46 mila euro destinati a un consulente legale che non si capisce che tipo di ‘parere’ sia chiamato a dare, così come non si comprende perché non siano state utilizzate le risorse interne dell’ufficio legale del Comune. Per quanto riguarda l’“aumento” dello stipendio, causato dall’aspettativa non retribuita alla Provincia, è evidente che, come previsto dalla legge, questo comporta un costo aggiuntivo per il Comune, considerato l’impegno a tempo pieno. Per l’Ente la sua scelta determina un evidente aggravio dei costi e , dunque, un danno economico per i cittadini. Inoltre, ricoprire il ruolo di assessore non è una professione, tanto che molti assessori anche della sua giunta continuano a bilanciare i loro impegni lavorativi con il ruolo amministrativo.Lei ha partecipato e vinto un concorso presso la Provincia di Benevento mentre era già assessore al Comune. Dopo aver ottenuto legittimamente il posto attraverso il concorso, ha poi deciso di lasciare quella posizione per tornare a tempo pieno al suo ruolo di assessore. Sembra che la pubblica amministrazione sia utilizzata dall’assessore Chiusolo come un ascensore privato, per salire e scendere a piacimento. Forza Italia rimane impegnata in una politica avulsa da logiche personalistiche e orientata al bene comune e alla trasparenza. Siamo dalla parte dei cittadini, dunque, dalla parte giusta e continueremo a fare il nostro dovere vigilando, chiedendo risposte e avanzando proposte. E confermiamo che alla luce di quanto accade al Comune e alla Provincia di Benevento, enti guidati dal gruppo politico che fa capo al sindaco Mastella, ci sembra opportuno invocare un Governo di salute pubblica”, così Forza Italia Benevento in replica all’assessore Molly Chiusolo.