Caso Franzese, Mastella minimizza: "Opinioni personali tali restano" Il sindaco: "I riti sono un unicum che ferma il tempo e lo spazio. Domenica io e Sandra ci saremo"

"I Riti Settennali di Guardia Sanframondi sono un unicum, una miscela di devozione sincera e identità che si perpetua fermando il tempo e lo spazio. Con Sandra tante volte abbiamo partecipato a questo particolare momento della comunità di Guardia, subendone il fascino. All'amico Sindaco di Guardia dico che per la sua comunità è un momento solenne e affascinante che genera anche un indotto turistico importante per tutto il Sannio. Domenica io e Sandra, accogliendo l' invito del Sindaco, andremo a Guardia per assistere ai Riti con grande rispetto e partecipazione emotiva.

Per il resto le opinioni personali, quando non impegnano minimamente le istituzioni e non hanno nessun fine politico, restano, ancorché non proprio condivisibili, libere", lo ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco Clemente Mastella.