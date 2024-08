Festa all'Hortus: l'opposizione torna all'attacco Risulta imbarazzante il tentativo della maggioranza di tirare in ballo l'iniziativa sulle start up

"Su dj set ed apericena l’amministrazione Mastella si arrampica sugli specchi: le foto e i video che circolano sui social dimostrano chiaramente che non si è trattato di "un'appendice musicale" ma di un vero dj set come d'altronde annunciato nella locandina dell'evento".

Non si placa la polemica sulla serata all'Hortus conclusus e i gruppi di opposizione proseguono "Risulta poi imbarazzante il tentativo della maggioranza di tirare in ballo l'iniziativa sulle start up organizzata solo venerdì pomeriggio, e per la quale esprimiamo il nostro apprezzamento, anche conoscendo la qualità dei relatori. La nostra critica era rivolta in modo puntuale al festino e non ad altro, ma come sempre Mastella e i suoi, quando sono in difficoltà, buttano la palla in tribuna.

In merito alle autorizzazioni per l'occupazione dell'area e lo svolgimento della manifestazione provvederemo a depositare formale richiesta di accesso agli atti agli uffici competenti.

Le idee dell’amministrazione comunale sono comunque sempre più confuse. Oggi i consiglieri mastelliani dicono che lo spazio eventi è distinto dall'Hortus, ma a maggio la Giunta da loro sostenuta, nella delibera 124, parlava di complesso monumentale composito comprendente anche lo spazio eventi. Resta in ogni caso enorme la distanza sul tema della valorizzazione dell'Hortus Conclusus. Evidentemente per Mastella e la sua compagine l'Hortus può essere valorizzato anche con apericena, cocktail e discoteca.

Noi invece abbiamo una visione di questo complesso artistico completamente differente che rivendichiamo con orgoglio".