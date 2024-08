Reale vicesegretario NdC, ma Forza Italia attacca FI: “Inopportuna sua permanenza all’Asi"

Il segretario provinciale NdC Marcella Sorrentino, d'intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, ha nominato Antonio Reale vicesegretario provinciale del partito. "L'amico Antonio che è stato assessore durante il mio primo mandato sindacale a Benevento con una delega importante come quella all'Urbanistica, sarà una risorsa importante per la comunità di Noi di Centro tanto per l'esperienza politica quanto per il prezioso apporto che saprà dare sul piano dei contenuti, della pianificazione delle politiche di governo del territorio e della programmazione", sottolinea il sindaco Mastella. Reale affiancherà nel ruolo di vicesegretario Giacomo Buonanno sindaco di Moiano, Angelino Iannella sindaco di Torrecuso e Michele Iapozzuto, sindaco di Colle Sannita, designati due mesi fa.

Immediata la risposta di Forza Italia. “Apprendiamo della recente nomina di Antonio Reale a vicesegretario provinciale del partito Noi di Centro (NdC), una scelta che suscita molte perplessità. Reale è stato designato, solo pochi mesi fa, revisore dei conti del consorzio ASI, un incarico che richiede un elevato livello di responsabilità e trasparenza. Con la sua nomina a vicesegretario provinciale di NdC, ruolo chiaramente politico, emergono seri dubbi sulla compatibilità morale e politica tra questi due incarichi. La sovrapposizione di tali ruoli può facilmente generare conflitti di interesse, compromettendo l’imparzialità indispensabile per svolgere le funzioni di controllo all’interno dell’ASI. È lecito chiedersi: chi controllerà il controllore? Reale deve scegliere se fare il revisore dei conti o il politico. Riteniamo fondamentale preservare l'integrità delle istituzioni e dell’ASI, mantenendo chiari i confini tra ruoli amministrativi e politici per garantire un’efficace governance territoriale. Questa vicenda non fa che sollevare ulteriormente la questione morale nella gestione politica a Benevento da parte del gruppo che fa capo a Clemente Mastella”, così Stefano Zollo, dirigente provinciale di Forza Italia.