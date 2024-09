Galleria passo del Lupo, Matera: "Incontro proficuo" Il senatore di Fratelli d'Italia: "Atteggiamento collaborativo di Anas: obiettivo abbattere disagi"

“E’ stato un incontro proficuo e posso registrare, senz’altro, un atteggiamento collaborativo da parte di Anas, che ringrazio nella persona dell’ingegnere Marzi. Il nostro obiettivo, in ogni caso, resta quello di abbattere il prima possibile i disagi per le Comunità interessate. Resteremo vigili sulla questione”.

Così il Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera, ad esito dell’incontro tecnico-operativo sulla questione della Galleria “Passo del lupo”, promosso dallo stesso a quattro mani con la collega di Partito, Senatrice di Foggia Anna Maria Fallucchi, e svoltosi presso le sedi della Provincia di Foggia.

Una situazione, quella determinata dalle seriali chiusure della galleria in questione, che determina importanti disagi alla popolazione del Fortore nei suoi movimenti verso l'area foggiana.

Al momento di questo pomeriggio hanno preso parte, su invito dei due parlamentari, oltre a svariati sindaci della provincia di Foggia, anche il sindaco di Bartolomeo in Galdo nonché consigliere provinciale Carmine Agostinelli e l’ingegnere Vincenzo Marzi, Responsabile Anas Puglia.

“Abbiamo concordato – spiega Matera - che già la settimana prossima si avrà un nuovo incontro tecnico finalizzato alla progettazione ed all’eventuale finanziamento di una strada che possa fungere da percorso alternativo da utilizzarai durante i periodi di chiusura della galleria in questione. Questo, ovviamente, è un discorso attuabile nell’anno 2025. Nell’immediato, per la giornata di domani è prevista la chiusura della galleria per i lavori di manutenzione in agenda per l’anno 2024. Abbiamo tuttavia concordato e chiesto ad Anas di velocizzare la esecuzione dei lavori stessi. I lavori dovrebbero concludersi in circa 85 giorni. L’obiettivo è quello, con riferimento al prossimo anno, di azzerare i disagi se si dovesse riuscire a mettere in piedi il discorso della strada alternativa. Siamo vicini alle Comunità interessate, siamo consapevoli delle esigenze del comparto agricolo così come anche a quelle dei pendolari tutti. Siamo al lavoro per dare risposte risolutive”