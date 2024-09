Concorsi, Forza Italia: "Bene dimissioni Santamaria" La segreteria provinciale: "Su questa strada Mastella ci ritroverà”

La segreteria provinciale di Forza Italia prende atto della rinuncia di Gennaro Santamaria all'incarico di presidente della commissione per il concorso dei tre vigili urbani bandito dal Comune di Benevento, che vede la partecipazione di 440 candidati. La decisione di Santamaria è stata ufficializzata attraverso una determina firmata dallo stesso Santamaria, dirigente al Comune di Benevento.

Forza Italia aveva nelle scorse settimane richiesto le dimissioni di Santamaria da presidente della Commissione concorsi, considerato il suo ruolo di dirigente politico di primo piano di NdC, il movimento locale che fa capo al sindaco Clemente Mastella, e la funzione di organizzatore delle campagne elettorali di Noi di Centro.

“Se le dimissioni di Santamaria sono state sollecitate dal sindaco Mastella, allora il nostro plauso è d’obbligo: Se Mastella sceglierà finalmente la strada della trasparenza, ci troverà d'accordo, cosa a cui non ci aveva di certo abituati. Auspichiamo che con il passo indietro di Gennaro Santamaria il processo selettivo possa ora procedere in un clima di maggiore serenità e trasparenza. Così come ci auguriamo che Santamaria si dimetta anche dalla presidenza delle altre Commissioni per i concorsi di funzionario polizia municipale, autista e assistente sociale. L’azione di vigilanza di Forza Italia sull’operato dell’amministrazione comunale continuerà senza sosta affinché si agisca nel rispetto dei principi di trasparenza e della meritocrazia, senza interferenze politiche nell’interesse di tutti i cittadini e non di una parte soltanto” ha commentato la Segreteria provinciale di Forza Italia.