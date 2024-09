Lombardi: "Bene sblocco Fsc: si apre pagina importante per il Sannio" Il presidente della Provincia: "L'afflusso di risorse spingerà l'economia locale"

«Lo sblocco dei Fondi di Sviluppo e Coesione sancita dalla firma degli Accordi tra Governo centrale con la Presidente Meloni ed il Ministro Fitto ed il Governo regionale con il Presidente De Luca costituisce una pagina importante e significativa nella storia della Campania ed anche per il Sannio. Con l’intesa si erogano risorse finanziarie importanti per interventi molto attesi dal territorio, che cancellano alcuni problemi e criticità lamentati dai cittadini ed in grado, complessivamente, di potenziare i servizi al pubblico migliorando la qualità della vita nelle aree interne. Sono peraltro convinto che l’afflusso di risorse finanziarie sul territorio consentirà di spingere in avanti l’economia locale creando nuova occupazione. Va dato atto, e lo fgaccio volentieri, sia al Governo centrale che a quello regionale, di aver lavorato per consentire di cogliere l’occasione costituita dai Fondi di Coesione, un’opportunità fondamentale che non poteva sfuggire nell’ottica del dovere costituizionale delle Istituzioni di lavorare per il superamento delle condizioni che di ritardo delle aree fragili del Paese».