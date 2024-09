Festa provinciale dell'Unità: aree interne al centro A Foiano di Valfortore il 12 e 13 ottobre

In continuità con la bella esperienza dello scorso anno, il 12 e 13 ottobre prossimi si rinnova la Festa Provinciale dell’Unità del PD Sannita. Questa edizione, in coerenza con l’impostazione approvata dall’ultima Direzione Nazionale del PD ed in collaborazione con la Segreteria di Elly Schlein, si focalizza sulle aree interne e marginali facendone il cuore e il palcoscenico della Festa. Ecco perché trasferiamo la nostra "due giorni" nell’area più interna del Sannio, la Valfortore, dal 12 al 13 ottobre.

Mai come oggi è importante e necessario accendere il faro del dibattito pubblico sui territori che maggiormente soffrono lo spopolamento e tutto ciò che ne consegue. Quelle aree dove è sempre più difficile immaginare un’idea di futuro che l’approvazione di nuove leggi sciagurate, come l’Autonomia differenziata, rendono addirittura nefasto.

Continuiamo a parlarne insieme, a dare un forte segnale di speranza e di resistenza.

Il Partito Democratico vi invita Tutte e Tutti a Foiano di Valfortore per una due giorni di interessanti dibattiti insieme con i protagonisti, locali, nazionali ed europei del partito e non solo.