Fratelli d'Italia: a San Nicola entrano Politano e Simone Matera: "Prosegue il radicamento sul territorio col dialogo con gli amministratori"

Si tinge sempre più delle cromature di Fratelli d'Italia la provincia di Benevento. Cittadini e amministratori stanno sposando in modo crescente il progetto del premier Giorgia Meloni, progetto replicato sul territorio dal Senatore Domenico Matera. Un duplice ingresso quello che si registra a San Nicola Manfredi dove a dire si al partito sono stati Paolo Politano, Capogruppo di Maggioranza, e Bartolomeo Simone, Consigliere comunale. I due si inseriscono lungo il solco tracciato dal sindaco Arturo Leone Vernillo. E proprio con riferimento a quest'ultimo vengono le parole delle new entry "Abbiamo condiviso e, pertanto, seguiamo la scelta posta in essere dal sindaco Vernillo. Convintamente diciamo si a Fratelli d'Italia rispecchiandoci nei valori cardine e, ancor di più, per l'interfaccia preziosa che vive nella figura del Senatore Matera. I nostri territori necessitano di validi rappresentanti nelle sedi istituzionali".

"Prosegue il percorso di radicamento sul territorio - osserva da parte sua il parlamentare - infittiamo così la dialettica con la base degli amministratori, preziosi interlocutori al fine di cogliere quelle che sono le problematiche e le esigenze dei territori rappresentati".