Matera (Fdi): "Salvi finanziamenti Pnrr per i Comuni" "Grazie a nostro emendamento velocizzato anche trasferimento delle somme"

Rivendica un nuovo importante risultato il senatore sannita di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, commentando l'approvazione in sede congiunta di Commissione Bilancio e Finanze del Senato di una serie di emendamenti al decreto Omnibus con riferimento alle medie e piccole opere.

Le modifiche apportate consentiranno di prorogare i termini originariamente previsti per l’affidamento dei lavori delle cosiddette piccole e medie opere che comprendono attività di efficientamento energetico di edifici ed impianti, messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

Un plus temporale che rimette in carreggiata diverse Amministrazioni locali che non stavano rispettando il cronoprogramma o che non avevano proprio avviato i lavori.

“I carichi di lavoro sugli Enti sono davvero notevoli e, parimenti, si hanno, nonostante le misure che questo Governo sta adottando, situazioni di carenza di organico.

I tempi della burocrazia, pertanto, non sempre possono essere rigidamente rispettati.

Per questo abbiamo voluto pensare a questa misura per dare maggiore respiro agli Enti evitando che potessero perdersi preziose risorse con conseguenze che, pertanto, finirebbero per ricadere sulle Comunità”. In buona sostanza senza queste modifiche introdotte grazie a Fratelli d’Italia, i Comuni avrebbero perso i finanziamenti.

Sono diversi gli Enti del territorio sannita che andranno a beneficiare della proroga dei tempi quali ad esempio Telese Terme, relativamente ai lavori di rifacimento della facciata del Comune, quello di Ponte per quanto riguarda l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Domenico Ocone e Cusano Mutri - nonché ulteriori come Alvignano, San Felice a Cancello e Gallo Matese in provincia di Caserta e Cercola in quella partenopea.

Inoltre, di fondamentale importanza l’emendamento del Governo con il quale è stato previsto, per i fondi PNRR, il trasferimento di fondi fino al limite del 90% della somma prevista per ciascun intervento, entro trenta giorni dalle relative richieste di erogazione.

"Ringraziamo il Governo ed, in particolare, il Sottosegretario agli Interni, l’amica Wanda Ferro, il Presidente della Commissione Bilancio Senatore Nicola Calandrini ed il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani". Il decreto legge in questione, il numero 113/2024, sarà approvato domani dal Senato.