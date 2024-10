Forza Italia, al via campagna di tesseramento Rubano: “Sempre più attrattivi, unico partito tra la gente!

“È stata ufficialmente avviata oggi, a Benevento, la campagna di tesseramento di Forza Italia nel Sannio.

“Oggi abbiamo dato inizio alla campagna di tesseramento di Forza Italia nel Sannio. Il nostro partito si conferma un solido punto di riferimento per tanti. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che si sono fermati al gazebo di Corso Garibaldi, mostrando grande interesse e sostegno, dimostrando come Forza Italia sia ormai l’unica forza politica costantemente a contatto con la gente, ascoltandone le esigenze e proponendo soluzioni concrete. Il nostro obiettivo è ambizioso: vogliamo colmare il vuoto politico tra le forze di governo e di opposizione, offrendo una proposta credibile e moderata. Sono fiero che Forza Italia continui a essere attrattiva anche nella provincia di Benevento e che tanti cittadini scelgano di unirsi a noi. Il sostegno dei sanniti sarà determinante per le sfide elettorali che ci aspettano, e lavoreremo con determinazione affinché il nostro partito rappresenti la scelta migliore, non solo per il futuro del Sannio, ma per l’intero Paese”, lo ha dichiarato Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia.