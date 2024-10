Lungasabato Bacchelli: al via i lavori di riqualificazione Lo hanno annunciato Mastella e Pasquariello: ci saranno campo di calcio, bar e area giochi

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello comunicano che è stato consegnato, in data odierna, il cantiere per la riqualificazione delle aree e degli spazi collettivi di Lungosabato Bacchelli.

"L'intervento, finanziato con le risorse del Piano periferie, ha un importo pari a 655mila euro e la chiusura dei lavori è prevista in 365 giorni. L'area sarà completamente riqualificata con il rifiacimento dei percorsi pedonali, la realizzazione di un campo di calcio a cinque con spogliatoi e chiosco bar, orti didattici a caratteri pedagogico, rigenerazione del piccolo anfiteatro esistente, recupero delle aree verdi e un'area giochi per l'infanzia con giostre. In questo modo interverremo in maniera efficace e concreta al Rione Libertà, offrendo agli abitanti nuovi servizi e nuovi spazi per lo sport e il tempo libero e rivitalizzando un'area degradata, rispettando così integralmente lo spirito del Piano Periferie", concludono il Sindaco e l'assessore.