Città metropolitana Sannio, aderisce Sindaco di Calvi Mastella: "Collaborazione istituzionale prescinde da bandiere: è regola elementare"

"Accogliamo con favore l'adesione, comunicata con nota ufficiale, del sindaco di Calvi Armando Rocco alla Città Metropolitana del Sannio. Ha perfettamente compreso lo spirito dell'iniziativa che prescinde dall'appartenenza partitica. Armando Rocco che è vicino ad un'area politica, differente dalla mia e come lui altri Sindaci tanto di centrodestra che di centrosinistra hanno preso parte all'iniziativa e hanno sottoscritto il documento finale. Del resto è un'elementare regola della politica che l'istituzione precede ontologicamente l'appartenenza partitica e lo spirito di bandiera", lo scrive in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Il protagonismo attivo dei Sindaci è un architrave del sistema istituzionale. Chi ha mistificato, nelle ultime ore, leggendo nell'iniziativa un intento surrogatorio rispetto alla Provincia o è un analfabeta istituzionale o è in malafede politica. Uno strumento innovativo di collegamento interistituzionale e governance condivisa non è un nuovo Ente. Non è così difficile comprenderlo. Andiamo avanti convintamente con un'iniziativa che ha raccolto sincere e partecipate adesioni", conclude il Sindaco di Benevento.