La sanità è un diritto, non un’elemosina": domani gazebo della Lega nel Sannio A Benevento, Ceppaloni e Pietrelcina dalle 10 alle 13

“La sanità è un diritto, non un’elemosina”. Questo lo slogan dell’operazione Verità della Lega Campania che vedrà anche in provincia di Benevento, ad iniziare da domani e fino a martedì, numerosi gazebo presso i quali è possibile firmare la petizione contro “le politiche scellerate del Pd e di De Luca”. Nel Sannio i gazebo saranno presenti domani in tre comuni: a Benevento città, in piazza Risorgimento dalle 10 alle 13, a Ceppaloni, in piazza Carmine Rossi dalle 10 alle 13, e a Pietrelcina, in via Paga dalle 10 alle 13. Martedì mattina, invece, il gazebo sarà allestito a San Giorgio del Sannio in viale Spinelli, sempre dalle 10 alle 13. “In Campania sono stati chiusi e/o ridimensionati oltre 20 pronto soccorso, questa è solo una piccola parte dei disastri realizzati dalla sinistra. Chiediamo efficienza, organizzazione e uguali diritti per tutti i cittadini”, si legge nel volantino della segreteria regionale della Lega Salvini Premier. “Non possiamo più accettare zero servizi, meno presidi, sempre meno medici e operatori, pazienti per giorni sulle barelle, aggressione al personale sanitario, pronto soccorso al collasso e morti sospette”, concludono i dirigenti del partito di Salvini che invitano i cittadini a firmare la petizione.