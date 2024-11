Terzo mandato, Matera (FdI): "Dal Pd tragicomica commedia" Il senatore sannita di Fratelli d'Italia: pagina vergognosa

“Continua la tragicomica commedia targata Pd, con il partito nazionale che aveva votato in Parlamento contro il terzo mandato e il Pd campano che vota in Consiglio regionale a favore di De Luca”. Lo afferma in una nota il senatore sannita di Fratelli D’Italia, Domenico Matera. “Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere. Purtroppo per noi, però, a non ridere sono i campani dopo dieci anni di governo De Luca che non ha fatto, ovviamente, nulla di quello che era stato promesso. Ricordiamo ancora - prosegue Matera - le sporadiche passerelle elettorali nelle aree interne, dove si prometteva la luna e oggi ci troviamo al punto di partenza, basti pensare alla mancata riapertura dell’Ospedale di Sant’Agata de’ Goti o alla linea ferroviaria ex Valle Caudina chiusa senza vergogna da ormai cinque anni. Per De Luca i cittadini campani sono solo utili al mantenimento del suo potere e questo blitz per il terzo mandato a Palazzo Santa Lucia lo dimostra, adducendo alla base fantasiose interpretazioni della legge che ovviamente vanno a suo favore, oltre a una serie di misure come lo sbarramento al 2.5% o la non eleggibilità dei sindaci dei piccoli comuni che vanno a penalizzare il territorio solo per prepararsi alla sua personale guerra con il Pd.

Una pagina vergognosa - conclude Matera - di utilizzo politico delle istituzioni”.