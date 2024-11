Rubano (FI): bene investimenti Governo contro dissesto idrogeologico Sostegno del territorio a Sant'Agata dei Goti e Baselice

“Il costante impegno del governo di centrodestra per la Campania si dimostra ancora una volta concreto con il sostegno al territorio e la protezione delle comunità locali. Grazie all'attento intervento del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha lavorato per garantire questi fondi, arriveranno oltre 60 milioni di euro in regione per contrastare il dissesto idrogeologico. Esprimo sincera gratitudine al Ministro Pichetto Fratin per l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio campano e delle sue comunità. Questi investimenti, che comprendono 7,9 milioni di euro destinati al recupero e consolidamento del centro storico di Sant’Agata De’ Goti e 3,5 milioni di euro per la sistemazione idrogeologica di Baselice, rappresentano un passo importante per garantire sicurezza e valorizzare il patrimonio storico e ambientale della Campania. Forza Italia continuerà a lavorare affinché interventi di tale rilevanza proseguano e possano offrire benefici concreti alle nostre comunità.“ Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato e segretario provinciale di Forza Italia.