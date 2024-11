Qualità della vita: Benevento terza città più sicura d'Italia Mastella: risultato straordinario, domani saremo premiati a Milano

"Benevento è una delle province più sicure d'Italia: è un risultato straordinario. Siamo terzi su base nazionale, di poco alle spalle solo di Enna e Frosinone, per uno dei parametri cruciali nella misurazione statistica della qualità della vita, ne siamo orgogliosi", lo dice il sindaco Clemente Mastella alla vigilia della partecipazione, domani a Milano, all'evento di premiazione 'Italia Oggi-Qualità della vita'.

"Benevento primeggia in una graduatoria storica e autorevole, stilata da uno dei più prestigiosi quotidiani di analisi socio-economica del Paese. Ringrazio tutte le forze dell'ordine che sono impegnate quotidianamente nello sforzo di mantenere così in alto il patrimonio comune della sicurezza sul nostro territorio e ringrazio i miei concittadini: è un riconoscimento che condivido anzitutto con loro", conclude Mastella.