Il PD sannita aderisce all'Agora delle donne Promossa dalla rete Lei

«Nell’ambito delle plurime iniziative messe in campo nel mese di novembre contro la violenza sulle donne, il Partito Democratico del Sannio è lieto di annunciare la sua adesione all’AGORÀ delle DONNE, tra responsabilità politica e sociale, organizzata dalla L.E.I. a Telese Terme il prossimo 30 Novembre c/o la Sala Goccioloni.

L.E.I. - il cui acronimo sta per libertà, emancipazione, indipendenza - è una Rete promossa dalla cooperativa sociale Social Lab76 che, lo scorso anno, lanciò un appello per la costruzione di un’organizzazione orizzontale che tenesse insieme varie realtà per attivare misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, ma anche di supporto all’empowerment femminile.

La giornata prevede una serie di Workshop, Dibattiti e Attività sul Femminile a cui darà il suo contributo la folta delegazione del PD Sannita guidata dalla Presidente, Rosa Razzano, dalla Vice Segretaria, Giovanna Petrillo, e dalla capogruppo del comune capoluogo, Floriana Fioretti».